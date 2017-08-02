Егор Мостовщиков ушел с поста главного редактора Snob.ru

Главный редактор сайта проекта «Сноб» Егор Мостовщиков покидает эту должность 2 августа. Об этом журналист рассказал телеканалу «Дождь».

Мостовщиков уточнил, что решение было принято «не по его инициативе». Никаких других подробностей о своем уходе журналист не сообщил.

Генеральный директор проекта «Сноб» Марина Геворкян и директор по внешним связям Ксения Чудинова не ответили на звонки «Дождя».