Егор Мостовщиков ушел с поста главного редактора Snob.ru
Главный редактор сайта проекта «Сноб» Егор Мостовщиков покидает эту должность 2 августа. Об этом журналист рассказал телеканалу «Дождь».
Мостовщиков уточнил, что решение было принято «не по его инициативе». Никаких других подробностей о своем уходе журналист не сообщил.
Генеральный директор проекта «Сноб» Марина Геворкян и директор по внешним связям Ксения Чудинова не ответили на звонки «Дождя».
Егор Мостовщиков возглавил онлайн-редакцию «Сноба» в ноябре 2016 года. До этого он работал специальным корреспондентом российского Esquire, сотрудничал с «Новой газетой», The New Times, Forbes и другими изданиями.
В мае 2017 года «Сноб» объявил о редизайне сайта, который должен был стать частью большого перезапуска всего проекта.
Мостовщиков также известен как основатель издания «Батенька, да вы трансформер». В июле 2017 года он вместе со вторым основателем, Антоном Ярошем, и создателем новостного агрегатора Breaking Mad Залиной Маршенкуловой объявил о запуске контентной студии «Мамихлапинатана». Студия будет заниматься разработкой стратегий для медиа.