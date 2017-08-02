Детектив обвинил Fox News в подлоге в репортаже о связи убитого сотрудника демократов с WikiLeaks. По его словам, перед выходом статью читал Трамп

В США частный детектив Род Уилер подал в суд на телеканал Fox News и журналистку Малию Циммерман из-за репортажа об убитом сотруднике комитета Демократической партии Сета Рича. В статье, вышедшей 16 мая и позже удаленной, Уилеру приписывались слова о связи Рича с проектом WikiLeaks, который перед выборами 2016 года опубликовал украденную переписку демократов.

В иске Уилер утверждает, что в статье ему были ложно приписаны два утверждения — что Рич состоял с WikiLeaks в переписке и что расследованию его убийства мешает «кто-то в руководстве округа Колумбия, комитете демократов или команде Клинтон».

В обеих цитатах было указано, что это показало расследование Уилера, однако он утверждает, что никогда никому не говорил подобных вещей. По его словам, единственными, от кого он слышал о возможной связи Рича с WikiLeaks, были автор статьи Малия Циммерман и сторонник Дональда Трампа Эд Бутовски, который привлек его к расследованию убийства и принимал деятельное участие в подготовке статьи. Они утверждали, что об этом им сообщил источник в ФБР.

По словам детектива, Бутовски говорил ему, что на искажение его слов повлиял президент США Дональд Трамп, который якобы прочел статью до выхода и требовал поскорее ее опубликовать. Кроме того, во время подготовки материала Бутовски контактировал с сотрудниками администрации Трампа, и даже организовал встречу Уилера с пресс-секретарем Шоном Спайсером.

По мнению Уилера, который ранее неоднократно сотрудничал с Fox News в качестве эксперта, целью статьи было показать, что за кражей и публикацией переписки Национального комитета демократов стоит не Россия, и, как следствие, отвлечь внимание общественности от расследования связей команды Трампа с РФ.

В Fox назвали эти утверждения «абсолютно ложными» и подчеркнули, что не имеют доказательств того, что Уилера неверно процитировали, передает Associated Press.