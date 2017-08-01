В Сергиевом Посаде победителя конкурса «Учитель года» уволили из школы. Он выставил свою кандидатуру на местных выборах

Александр Демахин, педагог, драматург, режиссер и актер, победивший в 2012 году на конкурсе «Учитель года России», уволен из гимназии Ольбинского в Сергиевом Посаде.

Как написал Демахин в своем фейсбуке, причиной, по которой школа не продлила с ним трудовой договор, стало его «участие в общественной жизни Сергиева Посада с не устраивающей местные власти позицией».

«Ни титул „Учителя года России“, полученный мною для моей школы и моего города, ни многочисленные педагогические статьи и выступления с мастер-классами по всей стране уже ничего ни для кого не значат и не спасают от запрета на профессию», — отметил он.

С гимназией Ольбинского, сообщил Демахин, он был связан с 1996 года «сначала в качестве ученика, а потом и в качестве учителя». В последние годы, следует из комментариев Демахина к посту в фейсбуке, он работал в гимназии по совместительству — 10 часов в неделю.

Руководство гимназии и региональные органы образования пока заявление Демахина об увольнении не прокомментировали.