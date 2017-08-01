В Сергиевом Посаде победителя конкурса «Учитель года» уволили из школы. Он выставил свою кандидатуру на местных выборах

Александр Демахин
07:26, 1 августа 2017
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Александр Демахин, педагог, драматург, режиссер и актер, победивший в 2012 году на конкурсе «Учитель года России», уволен из гимназии Ольбинского в Сергиевом Посаде.

Как написал Демахин в своем фейсбуке, причиной, по которой школа не продлила с ним трудовой договор, стало его «участие в общественной жизни Сергиева Посада с не устраивающей местные власти позицией».

«Ни титул „Учителя года России“, полученный мною для моей школы и моего города, ни многочисленные педагогические статьи и выступления с мастер-классами по всей стране уже ничего ни для кого не значат и не спасают от запрета на профессию», — отметил он.

С гимназией Ольбинского, сообщил Демахин, он был связан с 1996 года «сначала в качестве ученика, а потом и в качестве учителя». В последние годы, следует из комментариев Демахина к посту в фейсбуке, он работал в гимназии по совместительству — 10 часов в неделю.

Руководство гимназии и региональные органы образования пока заявление Демахина об увольнении не прокомментировали.

Александр Демахин баллотируется на выборах в Сергиево-Посадский городской Совет депутатов от партии «Яблоко».
22 июля телеканал из Сергиева Посада «ТВР 24» сообщал, что у здания городской администрации прошел одиночный пикет против выдвижения Демахина кандидатом в депутаты местного совета. Жительница города вышла на пикет с плакатами. «Остановите Демахина!» и «Нет содомии в сердце православия!». Демахину, говорилось в сюжете телеканала, «припомнили постановку „Дом на краю света“ по Каннингему». Премьера спектакля по роману Майкла Каннингема, героями которого являются гомосексуалы, состоялась весной 2017 года. Такой же одиночный пикет проходил, по данным «ТВР 24» и в территориальном избиркоме 26 июля.
В 2012 году Демахин стал одним из двух абсолютных победителей конкурса «Учитель года России». Награду тогда ему лично вручал президент РФ Владимир Путин.
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