В Армении преступник открыл огонь на похоронах. Погибли четыре человека

Интерфакс
11:04, 1 августа 2017
Надежный источник

В Армении во время похорон в Арагацотнской области преступник открыл огонь из охотничьего ружья по участникам траурной церемонии.

По данным полиции, мужчина, вооруженный карабином «Сайга», ворвался в зал траурных церемоний на кладбище в селе Шамирам и открыл огонь по находившимся там людям.

От полученных ранений трое пострадавших скончались на месте происшествия, сообщила пресс-служба Минздрава республики. Пять человек получили ранения, один из них позже умер в больнице.

Нападавшему удалось скрыться. Полиция устанавливает личность преступника и предпринимает меры для его розыска.

По предварительной версии, преступление было совершено на бытовой почве, заявили представители правоохранительных органов Армении, не став раскрывать другие подробности.

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