При взрыве в шиитской мечети в Афганистане погибли 50 человек

В Афганистане в шиитской мечети в городе Герате 1 августа произошел взрыв. В результате погибли, по меньшей мере, 50 человек, сообщает «Аль-Джазира» со ссылкой на представителей региональных властей.

Ранее представитель местной больницы заявил, что погибли 29 человек и пострадали 63 человек.

Взрыв устроил смертник. По некоторым данным, кроме него в нападении участвовал боевик с огнестрельным оружием.

Нападение произошло во время вечерней молитвы. В мечети, как сообщает «Аль-Джазира», находились около 300 человек. Несколько десятков человек пострадали.

Ответственность за нападение пока никто на себя не взял. В Афганистане регулярно устраивают теракты террористы из «Исламского государства» и движения «Талибан».