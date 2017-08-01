Мужчина с топором напал на памятник Николаю II в Новосибирске

РБК
06:41, 1 августа 2017
Надежный источник

Житель Новосибирска в ночь на 1 августа напал с топором на памятник Николаю II, который установили в городе в середине июля.

В полиции утверждают, что мужчина пришел к памятнику с лестницей, забрался на нее и стал бить по изваянию топором. Памятник получил повреждения. Мужчину задержали и доставили в отделение полиции.

«Тайга.Инфо» отмечет, что пострадала голова цесаревича Алексея, изваяние которого стоит в скульптурной композиции перед Николаем II. Сейчас она замотана тканью, а доступ к памятнику ограничен.

Никаких сведений о мотивах, которые заставили мужчину напасть с топором на памятник последнему российскому императору, нет.

Памятник Николаю II и цесаревичу Алексею был установлен в Новосибирске в середине июля перед храмом Александру Невскому. Установку памятника не согласовывали с жителями города, поскольку он находится на территории храма.
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