Мужчина с топором напал на памятник Николаю II в Новосибирске

Житель Новосибирска в ночь на 1 августа напал с топором на памятник Николаю II, который установили в городе в середине июля.

В полиции утверждают, что мужчина пришел к памятнику с лестницей, забрался на нее и стал бить по изваянию топором. Памятник получил повреждения. Мужчину задержали и доставили в отделение полиции.

«Тайга.Инфо» отмечет, что пострадала голова цесаревича Алексея, изваяние которого стоит в скульптурной композиции перед Николаем II. Сейчас она замотана тканью, а доступ к памятнику ограничен.

Голову цесаревича Алексея замотали после нападения на памятник в Новосибирскеhttps://t.co/6NpT5kUY0I pic.twitter.com/qxdmtU3Y2X — Тайга.инфо (@taygainfo) August 1, 2017

Никаких сведений о мотивах, которые заставили мужчину напасть с топором на памятник последнему российскому императору, нет.