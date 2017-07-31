В новом центре управления авиаполетами в Москве обнаружили дыры в крыше

Коммерсант
05:51, 31 июля 2017
Надежный источник

Росавиация отложила на несколько месяцев перевод управления воздушным движением над Москвой в здание нового центра управления полетами во Внуково. Первоначально планировалось, пишет «Коммерсант», что ЦУП начнет работать до конца марта, теперь срок перенесен на начало октября.

Такое решение было принято из-за того, что в здании, построенном в 2013 году, протекает крыша. Из-за протечек, сообщили изданию в Росавиации, ввод в эксплуатацию дорогостоящего оборудования принципиально невозможен, а условия труда авиадиспетчеров в здании не соответствуют установленным требованиям. В итоге, подчеркнули в ведомстве, безопасность полетов не может быть обеспечена.

Кровлю здания, в которое должен переехать центр управления авиаполетами над Москвой, планируется полностью заменить. Соответствующий договор, по данным «Коммерсанта», уже заключен.

Однако источники издания в отрасли не исключают, что срок вновь может быть сорван и «для решения проблемы придется подключать первых лиц государства».

Источник «Ъ» говорит, что из-за очередного срыва сроков «еще на год задерживается внедрение новой структуры воздушного пространства Московского укрупненного центра». 

Коммерсант
Строительство центра для Московского укрупненного центра единой системы организации воздушного движения было начато в 2009 году. Подрядчиком выступала корпорация «Алмаз-Антей».
На создание центра, сообщала ранее ФГУП «Госкорпорация по организации воздушного движения», было потрачено 3,5 миллиарда рублей, в том числе 2,3 миллиарда бюджетных средств.
Новая система организации воздушного движения над Москвой, для которой построено здание ЦУП, должна сменить шведскую «Теркас», запущенную в 1981 году. Ресурс программно-аппаратного решения «Теркас», указывает «Коммерсант», был исчерпан более 20 лет назад.
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