В Краснодарском крае труп без головы повторно осудили за нападение на родителей полицейского
Судья Апшеронского районного суда Краснодарского края Станислав Разделишин повторно признал Максима Литасова посмертно виновным в нападении на супругов Таравковых — родителей местного полицейского. Об этом рассказал адвокат Алексей Аванесян.
Дело Литасова рассматривалось повторно, так как первый приговор был отменен президиумом краевого суда летом 2016 года. Подробнее об этом писала «Медиазона» (первая, вторая и третья части).
Суд повторно установил, что 24 января 2013 года Литасов пришел к Таравковым и напал на них, а затем сам случайно нанес себе несколько ударов топором.
Семья Литасова утверждает, что в дом Таравковых их сына привезли уже мертвым, его застрелили. По словам родственников, об этом свидетельствовали раны на теле Литасова. В ходе экспертизы эти раны квалифицировали как комариные укусы. Эксперты также вернули родственникам тело Литасова без головы.
Брат Литасова Андрей пожаловался на ситуацию президенту, после чего на него завели дело о грабеже и вымогательстве. Он получил полтора года колонии.