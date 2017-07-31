В Грозном задержали участника захвата заложников в Буденновске

Кавказский узел
08:04, 31 июля 2017
Требует подтверждения

В Грозном в конце июля задержан участник захвата заложников в Буденновске в 1995 году, сообщает «Кавказский узел» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Имя задержанного и точная дата задержания не уточняется. По сведениям источников издания, мужчина был участником отряда чеченских боевиков под руководством Шамиля Басаева. Он не стал оказывать сопротивления при задержании и дал признательные показания.

Какая именно роль была отведена задержанному в теракте, который произошел 22 года назад, не сообщается.

По словам жителя чеченской столицы Адама, задержанным является сын его близкого знакомого. «Его задержали на прошлой неделе сотрудники федеральных спецслужб. Он участвовал в первой военной кампании, кажется, был в отряде, который подчинялся Басаеву», — сказал мужчина корреспонденту «Кавказского узла».

Кавказский узел
14 июня 1995 года группа чеченских боевиков под руководством Шамиля Басаева напала на Буденновск и захватила городскую больницу. Боевики взяли в заложники более 1500 человек и удерживали их пять дней.
За время нападения на Буденновск были убиты 129 человек.
19 июня 1995 года боевики по договоренности с российскими властями освободили оставшихся заложников и покинули Буденновск. Одним из условий освобождения заложников было прекращение боевых действий в Чечне.
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