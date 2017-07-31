В Грозном задержали участника захвата заложников в Буденновске

В Грозном в конце июля задержан участник захвата заложников в Буденновске в 1995 году, сообщает «Кавказский узел» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Имя задержанного и точная дата задержания не уточняется. По сведениям источников издания, мужчина был участником отряда чеченских боевиков под руководством Шамиля Басаева. Он не стал оказывать сопротивления при задержании и дал признательные показания.

Какая именно роль была отведена задержанному в теракте, который произошел 22 года назад, не сообщается.