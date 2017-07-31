В Барселоне люди в масках напали на туристический автобус

В Барселоне активисты движения Arran, выступающего за независимость Каталонии, напали на туристический автобус в районе стадиона «Камп Ноу». Активисты прокололи шины автобуса и написали на окнах лозунг «Туризм убивает районы».

Во время инцидента никто не пострадал. Сведений о задержании нападавших нет. Снятое ими видео выложено на ютьюб.

Atac a un bus turístic de Barcelona ActualiCAT

Активисты Arran напали на двухэтажный туристический автобус с открытым верхним этажом. Такие автобусы ездят по обзорному маршруту по городу, в них есть аудиогид на различных языках, рассказывающий о достопримечательностях Барселоны. Подобные автобусные маршруты организованы во многих европейских городах, в том числе и в Москве.