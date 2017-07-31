Умерла французская актриса Жанна Моро
09:55, 31 июля 2017
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Французская актриса, певица и кинорежиссер Жанна Моро умерла в возрасте 89 лет. Тело Моро, сообщил AFP ее агент, было обнаружено в ее доме в Париже. Никаких иных подробностей он уточнять не стал.
Жанна Моро получила всемирную славу благодаря ролям в фильмах французской «новой волны», среди которых «Жюль и Джим» (1962) режиссера Франсуа Трюффо. Она также снималась в фильмах таких режиссеров как Микеланджело Антониони, Луис Бунюэль, Бертран Блие, Райнер Вернер Фассбиндер, Вим Вендерс, Франсуа Озон и Орсон Уэллс.
Моро получала награды Каннского, Венецианского и Берлинского международных кинофестивалей. Она возглавляла жюри Каннского (дважды) и Берлинского кинофестивалей.