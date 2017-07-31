Клип Алисы Вокс про школьников на митингах, снятый по «госзаказу», пропал из ее ютьюб-канала

Клип Алисы Вокс «Малыш», в котором она призывала школьников не ходить на митинги, пропал из ее ютьюб-канала. На это обратили внимание в социальных сетях, а потом — издание «Варламов.ру». Почему удален клип, неизвестно. Все остальные видео в канале Вокс на месте.

Копии «Малыша» остались у других пользователей.