Клип Алисы Вокс про школьников на митингах, снятый по «госзаказу», пропал из ее ютьюб-канала
Клип Алисы Вокс «Малыш», в котором она призывала школьников не ходить на митинги, пропал из ее ютьюб-канала. На это обратили внимание в социальных сетях, а потом — издание «Варламов.ру». Почему удален клип, неизвестно. Все остальные видео в канале Вокс на месте.
Копии «Малыша» остались у других пользователей.
Певица или ее представители никаких комментариев по этому поводу не делали.
Клип Алисы Вокс вышел 15 мая вскоре после антикоррупционных протестов, на которые пришло много молодежи. В клипе Вокс предстает в образе учительницы, которая советует ученикам «не лезть в политику» и «учить матчасть». «Ты хочешь перемен, малыш? Тогда начни с себя», — обращается певица к школьникам.
По информации «Медузы», клип сняли по «госзаказу». За ролик и песню Вокс получила два миллиона рублей. Телеканал «Дождь» сообщал, что заказчиком выступил бывший сенатор и бывший сотрудник администрации президента Никита Иванов.