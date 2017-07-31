Гражданин Украины приговорен к 12 годам колонии за подготовку терактов в Ростовской области

Обвинение просило приговорить Сизоновича к 12 годам колонии строгого режима и штрафу в 200 тысяч рублей. Защита, в свою очередь, указывала, что подсудимый признал вину и просила смягчить наказание до минимума.

61-летнему гражданину Украины были предъявлены обвинения в подготовке теракта, незаконном приобретении, сбыте и хранении взрывчатки и незаконном пересечении госграницы РФ.

Северо-Кавказский окружной военный суд признал гражданина Украины Алексея Сизоновича виновным в подготовке терактов в Ростовской области и приговорил к 12 годам колонии строгого режима. Суд также назначил Сизоновичу штраф в 250 тысяч рублей.

По версии следствия, Алексей Сизонович вместе с человеком, известным под псевдонимом «Владиславович», в апреле 2014 года создали в Киеве организованную группу для осуществления терактов на территории Украины и России.

В материалах дела, пишет «Медиазона», говорится, что Сизонович, ранее работавший на шахте, по указанию «Владиславовича» изготавливал и приводил в действие взрывные устройства на территории Луганской области, находящейся под контролем сепаратистов. Следствие, в частности, считает его причастным в подрыве двух цистерн в Краснодоне в 2016 году.

Также Сизонович обвинялся в том, что в мае 2016 года по указанию «Владиславовича» занимался сбором данных для подготовки теракта в городе Каменск-Шахтинский Ростовской области. Взрывные устройства, по версии следствия, планировалось заложить в урнах на вокзале и автобусной остановке, а также на железнодорожных путях на станции Лихая.

Теракт, считает ФСБ, предполагалось приурочить к выборам в Госдуму в сентябре 2016 года. Планы осуществить не удалось, так как в августе 2016 года Сизонович был задержан за нелегальное пересечение границы РФ.

«Медиазона» отмечает, что показания против Сизоновича, оглашенные на суде, дали свидетели, связанные с силовыми структурами самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР). Украинский консул к Сизоновичу во время его нахождения в СИЗО допущен не был.