The Sunday Times удалила колонку о зарплатах телеведущих-евреек. Газету обвинили в антисемитизме
Ирландская версия газеты The Sunday Times удалила колонку журналиста Кевина Майерса о зарплатах ведущих «Би-би-си», которая вышла в газете 30 июля.
В колонке, озаглавленной «Простите, женщины — равный доход нужно заслужить», говорилось, что две наиболее высокооплачиваемые ведущие-женщины в «Би-би-си» — еврейки. «Евреи не особо известны намерением продавать свой талант по самой низкой цене», — писал в ней Майерс.
Помимо этого, в колонке говорилось, что в десятке наиболее высокооплачиваемых ведущих «Би-би-си» только одна женщина, потому что ведущие-мужчины больше и лучше работают. «В HR-отделе <…> вам скажут, что мужчины работают больше, реже болеют и совсем редко беременеют», — писал журналист.
Колонка встретила негативную реакцию, критические материалы о ней написали многие британские и ирландские издания. Некоторые читатели подали жалобы в британский орган надзора за прессой (ирландская версия The Sunday Times издается в Лондоне) в связи с антисемитскими высказываниями.
Главный редактор ирландского The Sunday Times Фрэнк Фитцгиббон принес свои извинения и заявил, что газета ни в коем случае не хотела оскорбить евреев. Издание также объявило, что больше не будет работать с автором этой колонки.
Кевин Майерс не первый раз оказывается в центре скандала. В 2005 году в колонке для The Irish Times он назвал детей матерей-одиночек «ублюдками» (англ. яз.).