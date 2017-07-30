«Не говорите мне, как одеваться». В Стамбуле прошел марш за права женщин

В Стамбуле в субботу, 29 июля, прошла акция в защиту прав женщин, сообщает Reuters. В мероприятии приняли участие несколько сотен человек, в том числе представители ЛГБТ-сообщества.

Основным лозунгом акции стала фраза «Не говорите мне, как одеваться». Она связана с тем, что турецкие женщины часто сталкиваются с упреками консервативно настроенной части общества в связи с одеждой, которая им кажется излишне откровенной.

Участницы марша несли плакаты в виде шорт, которые консервативной части населения кажутся неподобающей одеждой.