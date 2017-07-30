«Не говорите мне, как одеваться». В Стамбуле прошел марш за права женщин
В Стамбуле в субботу, 29 июля, прошла акция в защиту прав женщин, сообщает Reuters. В мероприятии приняли участие несколько сотен человек, в том числе представители ЛГБТ-сообщества.
Основным лозунгом акции стала фраза «Не говорите мне, как одеваться». Она связана с тем, что турецкие женщины часто сталкиваются с упреками консервативно настроенной части общества в связи с одеждой, которая им кажется излишне откровенной.
Участницы марша несли плакаты в виде шорт, которые консервативной части населения кажутся неподобающей одеждой.
Участники акции протеста говорят, что в последнее время наблюдают рост как устных оскорблений, так и нападений на женщин из-за их одежды (англ. яз.).