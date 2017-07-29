В Черном море перевернулся сухогруз, восемь человек спасены

Обновление 10:48 по Москве. Из девяти членов экипажа спасены восемь, заявили в спасательно-координационном центре Севастополя. Три человека находились в шлюпке, пятеро — на спасательном плоту. Судьба одного моряка неизвестна.

В Черном море в нейтральных водах перевернулся сухогруз, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в службах морского поиска.

По информации агентства, четыре члена экипажа были спасены. Спасатели ищут еще пятерых моряков. Ранее сообщалось о спасении трех человек.

Как сообщает РИА Новости, судно перевернулось в 40 километрах к югу от Алупки.

Судно называется «Анда», оно ходит под флагом Того. На его борту находилось 24 тонны пшеницы. Среди членов экипажа есть индийцы и сирийцы.