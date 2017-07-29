В Черном море перевернулся сухогруз, восемь человек спасены
Обновление 10:48 по Москве. Из девяти членов экипажа спасены восемь, заявили в спасательно-координационном центре Севастополя. Три человека находились в шлюпке, пятеро — на спасательном плоту. Судьба одного моряка неизвестна.
В Черном море в нейтральных водах перевернулся сухогруз, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в службах морского поиска.
По информации агентства, четыре члена экипажа были спасены. Спасатели ищут еще пятерых моряков. Ранее сообщалось о спасении трех человек.
Как сообщает РИА Новости, судно перевернулось в 40 километрах к югу от Алупки.
Судно называется «Анда», оно ходит под флагом Того. На его борту находилось 24 тонны пшеницы. Среди членов экипажа есть индийцы и сирийцы.
«Поисково-спасательные работы осложнены сильным штормом. Волны достигают 3-5 метров», — отметил собеседник агентства.
29 июля МЧС по Крыму объявило штормовое предупреждение в регионе с ветром до 20-25 метров в секунду.