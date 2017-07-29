Умер академик Юрий Рыжов

Умер ученый, общественный деятель и дипломат Юрий Рыжов. Ему было 86 лет.

Прощание с Юрием Рыжовым состоится в Сахаровском центре. О времени и дате сообщим позднее.

Юрий Рыжов с 1980-х годов был членом Академии наук. Сайт РАН называет его специалистом в области аэродинамики летательных аппаратов, неравновесных физико-механических процессов, нестационарной гидродинамики и тепломассообмена. С 1986-го по 1992 год он был ректором Московского авиационного института.

С 1989 года по 1992 год Юрий Рыжов был народным депутатом, членом президиума Верховного совета СССР. По собственному признанию, в 1990-х рассматривался как кандидат на должность главы правительства РФ, но отказался. С 1992-го по 1998 год был послом России во Франции.

Рыжов был председателем Российского Пагуошского комитета (это международное движение ученых против войны и за разоружение) и, как пишет МХГ, одним из основателей Общественного комитета защиты ученых, созданного для помощи «российским ученым, бездоказательно обвиненным ФСБ в государственной измене».