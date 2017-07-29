«Росбалт»: в Чечне вынесли приговор по делу о покушении на Кадырова
Гудермесский городской суд приговорил к 6,5 года троих фигурантов дела о покушении на главу Чечни Рамзана Кадырова, сообщает «Росбалт» со ссылкой на источник.
Приговор был вынесен 28 июля, пишет «Росбалт». На сайте суда данных о приговоре за этот день нет.
По делу проходили Азиз Альвиев (бывший охранник Исы Ямадаева, которого считают организатором преступления), бывший боец батальона «Восток» Беслан Закараев и его сосед Шамхан Магомадов.
По информации агентства, обвиняемые признали вину и попросили о рассмотрения дела в особом порядке. Несмотря на это, как пишет «Росбалт», на суде они «не могли ответить практически не на один уточняющий вопрос» и давали противоречивые показания о подготовке вменяемого им преступления.
По словам источника «Росбалта», «после каждого неудачного слушания обвиняемых доставляли на новое заседание уже более подготовленными».
Как уже сообщал «Росбалт», признательные показания Альвиева, Закараева, Магомадова во время предварительного следствия выглядели, по версии собеседников агентства, весьма сомнительно, изобиловали временными нестыковками и прочими ляпами. Например, Альвиев говорит, что встретился с Исой Ямадаевым для обсуждения «заговора» в мае 2016 года в Подмосковье, однако в это время Иса вообще отсутствовал в России.