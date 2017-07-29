«Росбалт»: в Чечне вынесли приговор по делу о покушении на Кадырова

Гудермесский городской суд приговорил к 6,5 года троих фигурантов дела о покушении на главу Чечни Рамзана Кадырова, сообщает «Росбалт» со ссылкой на источник.

Приговор был вынесен 28 июля, пишет «Росбалт». На сайте суда данных о приговоре за этот день нет.

По делу проходили Азиз Альвиев (бывший охранник , которого считают организатором преступления), бывший боец батальона «Восток» Беслан Закараев и его сосед Шамхан Магомадов.

По информации агентства, обвиняемые признали вину и попросили о рассмотрения дела в особом порядке. Несмотря на это, как пишет «Росбалт», на суде они «не могли ответить практически не на один уточняющий вопрос» и давали противоречивые показания о подготовке вменяемого им преступления.

По словам источника «Росбалта», «после каждого неудачного слушания обвиняемых доставляли на новое заседание уже более подготовленными».