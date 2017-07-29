Полиция задержала 16 активистов Революционной рабочей партии в палаточном лагере в Подмосковье

ОВД-Инфо
10:05, 29 июля 2017
Надежный источник

В Подмосковье утром 29 июля были задержаны 16 человек, находившиеся в палаточном лагере незарегистрированной Революционной рабочей партии (РРП). Об этом сообщил «ОВД-Инфо» активист Александр Зимбовский.

По его словам, в задержании участвовали около 50 сотрудников ОМОН. 

Задержанных отвезли в ОВД «Котельники» и через некоторое время отпустили всех, кроме одной несовершеннолетней. Как утверждает Зимбовский, ей угрожают госпитализацией в психиатрическую больницу. В ОВД приехал отец девушки.

Что стало поводом для задержания активистов, не сообщается.

Лагерь РРП был разбит в районе Большого Люберецкого карьера. По словам активистов, после задержания оттуда пропали флаги и некоторые инструменты.

Революционная рабочая партия не зарегистрирована Минюстом РФ. Согласно уставу, она действует «на идеях и политической традиции большевиков-ленинцев». Цель партии — «установление рабочей власти в стране и коммунистическая революция во всем мире».
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