Полиция задержала 16 активистов Революционной рабочей партии в палаточном лагере в Подмосковье

В Подмосковье утром 29 июля были задержаны 16 человек, находившиеся в палаточном лагере незарегистрированной Революционной рабочей партии (РРП). Об этом сообщил «ОВД-Инфо» активист Александр Зимбовский.

По его словам, в задержании участвовали около 50 сотрудников ОМОН.

Задержанных отвезли в ОВД «Котельники» и через некоторое время отпустили всех, кроме одной несовершеннолетней. Как утверждает Зимбовский, ей угрожают госпитализацией в психиатрическую больницу. В ОВД приехал отец девушки.

Что стало поводом для задержания активистов, не сообщается.

Лагерь РРП был разбит в районе Большого Люберецкого карьера. По словам активистов, после задержания оттуда пропали флаги и некоторые инструменты.