В Узбекистане арестовали дочь бывшего президента Гульнару Каримову

В Узбекистане арестована Гульнара Каримова, дочь бывшего президента страны Ислама Каримова. Ей предъявлено обвинение по шести статьям Уголовного кодекса — о мошенничестве, сокрытии иностранной валюты, нарушении таможенного законодательства, нарушение правил торговли или оказания услуг, подделке документов и легализации доходов, полученных преступным путем.

По утверждению следствия, Каримова входила в преступную группу, которая укрыла за рубежом почти 1,4 миллиарда долларов, 63,5 миллиона евро, более 27 миллионов фунтов стерлингов и 18,5 миллиона швейцарских франков. В частности, деньги и имущество преступной группы находятся в Великобритании, Франции, Германии, Швейцарии, России и Латвии. Узбекистан обратился к властям этих стран с запросом об аресте активов.

Генпрокуратура Узбекистана в своем сообщении также рассказала о приговоре, который был вынесен Каримовой в 2015 году. Она получила пять лет ограничения свободы по обвинению в хищении, вымогательстве и уклонении от уплаты налогов.

В СМИ ранее сообщалось, что Каримова как минимум с 2014 года находится в Узбекистане под домашним арестом. Британская PR-компания Davidson Ryan Dore в сентябре 2014 года распространила фотографии, на которых Каримова снята в своем доме в Ташкенте. В компании, нанятой друзьями Каримовой, рассказали, что дочь президента находится в полной изоляции.