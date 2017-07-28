В московском кинотеатре «35 мм» из-за пожара повреждено все оборудование

Сноб
12:51, 28 июля 2017
Надежный источник

В московском кинотеатре «35 мм» произошел пожар, в результате тушения которого было повреждено кинооборудование. Об этом «Снобу» рассказала директор кинотеатра Ирина Мухьянова.

По ее словам, пожар начался утром в пятницу, 28 июля, в соседнем с кинотеатром помещении, где сейчас идет ремонт. В помещении загорелись провода и утеплитель. По вызову приехала пожарная машина.

Водой во время тушения было повреждено все оборудование кинотеатра, ремонту оно не подлежит. Мухьянова отметила, что аппаратура не была застрахована, и кинотеатру придется покупать новое.

«Тушила пожарная машина, поэтому кинотеатру нанесен непоправимый урон. Шансов, что оборудование будет налажено, нет никаких — придется покупать новое. К сожалению, оборудование было не застраховано. Сейчас мы ждем судебную экспертизу, которая зафиксирует наши бедствия», — рассказала директор.

Сноб
Кинотеатр «35 мм» находится в здании Центрального дома предпринимателя на улице Покровка. Кинотеатр специализируется на показе артхаусного и фестивального кино на языке оригинала с субтитрами.
В здании, которое занимает кинотеатр, с 2014 года продолжается ремонт. В кинотеатре неоднократно жаловались, что от него требуют выселения.
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