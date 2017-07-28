В московском кинотеатре «35 мм» из-за пожара повреждено все оборудование

В московском кинотеатре «35 мм» произошел пожар, в результате тушения которого было повреждено кинооборудование. Об этом «Снобу» рассказала директор кинотеатра Ирина Мухьянова.

По ее словам, пожар начался утром в пятницу, 28 июля, в соседнем с кинотеатром помещении, где сейчас идет ремонт. В помещении загорелись провода и утеплитель. По вызову приехала пожарная машина.

Водой во время тушения было повреждено все оборудование кинотеатра, ремонту оно не подлежит. Мухьянова отметила, что аппаратура не была застрахована, и кинотеатру придется покупать новое.