В московском кинотеатре «35 мм» из-за пожара повреждено все оборудование
В московском кинотеатре «35 мм» произошел пожар, в результате тушения которого было повреждено кинооборудование. Об этом «Снобу» рассказала директор кинотеатра Ирина Мухьянова.
По ее словам, пожар начался утром в пятницу, 28 июля, в соседнем с кинотеатром помещении, где сейчас идет ремонт. В помещении загорелись провода и утеплитель. По вызову приехала пожарная машина.
Водой во время тушения было повреждено все оборудование кинотеатра, ремонту оно не подлежит. Мухьянова отметила, что аппаратура не была застрахована, и кинотеатру придется покупать новое.
«Тушила пожарная машина, поэтому кинотеатру нанесен непоправимый урон. Шансов, что оборудование будет налажено, нет никаких — придется покупать новое. К сожалению, оборудование было не застраховано. Сейчас мы ждем судебную экспертизу, которая зафиксирует наши бедствия», — рассказала директор.