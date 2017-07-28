В Гамбурге мужчина с ножом напал на посетителей супермаркета

В Гамбурге в супермаркете Edeka мужчина, чья личность не установлена, напал на посетителей. Один человек погиб, еще несколько получили ранения. Точное число пострадавших устанавливается.

По данным Bild, нападавший задержан. Таблоид опубликовал фотографию задержанного в салоне полицейской машины с окровавленным пакетом на голове.

Никаких сведений о личности и мотивах нападавшего нет. По данным Bild, у мужчины был один сообщник, поиски которого продолжаются. Инцидентом занимается антитеррористическое подразделение полиции Гамбурга.

Супермаркет, в котором произошло нападение, находится на Фюльсбюттелер-штрассе.