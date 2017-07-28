Пьяный мужчина угнал в Москве теплоход

В Москве мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, угнал теплоход «Егорий» на 60 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Московское межрегиональное следственное управление на транспорте. Инцидент произошел 27 июля, но известно о нем стало только сейчас.

Где именно произошел угон, не сообщается. Завладев теплоходом, мужчина повел его к причалу «Кленовый бульвар» на Нагатинской набережной и столкнулся со стоящим теплоходом «Сильвер».

Угнанный теплоход, как отмечает телеканал РЕН, получил незначительные повреждения. В результате инцидента никто не пострадал, за исключением самого угонщика, который ударился носом, утверждает РЕН.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «угон водного транспорта».