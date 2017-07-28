ФСБ показала задержание предполагаемых террористов в Санкт-Петербурге

ФСБ разослала различным изданиям видеоролик, на котором снят, как утверждают в спецслужбе, процесс задержания подозреваемых в подготовке терактов в Санкт-Петербурге.

На ролике видно, как бойцы ФСБ штурмуют какое-то здание и, в частности, снимают решетку с окна. Видео завершается демонстрацией задержания одного мужчины, который на вопрос, что он хотел сделать, отвечает: «Чтобы поезд… Авария».

ФСБ ликвидировала в Санкт-Петербурге ячейку террористов Комсомольская Правда

На видео оперативники демонстрируют какую-то книгу, а также сумку с баллоном, похожим на газовый. Ничего кроме баллона в сумке нет.