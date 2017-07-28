Эфиопия выдаст документы растаманам. Они переехали в страну из-за императора Хайле Селассие, которого считают мессией
Власти Эфиопии решили выдать удостоверения личности последователям растафарианства, которые переезжали в страну с Ямайки с середины XX века.
Удостоверения получат около тысячи растафариан, пишет Associated Press. Они смогут въезжать в страну без виз и находиться в стране без вида на жительство.
Помимо растаманов удостоверения получат эфиопские евреи, а также иностранцы, которые «много сделали для страны», заявили в МИД Эфиопии.
Как пояснил представитель МИД Мелес Алем, в Эфиопии живут три поколения растафариан, не имеющих документов ни Эфиопии, ни стран, откуда приехали они или их предки (как правило, стран Карибского бассейна).
«Долгое время им было сложно въезжать и выезжать из страны», — сказал он.
Растафарианство — религиозное и социальное течение, зародившееся на Ямайке в 1930-е годы. Его последователи считают императора Эфиопии Хайле Селассие (1892-1975, был свергнут в 1974-м) мессией. Название религии образовано от титула и имени, которое он носил до коронации — рас Тафари Маконен.
В конце 1940-х Хайле Селассие выделил участок земли в городе Шашэмэнне для членов Всемирной эфиопской федерации, воевавших против итальянцев в ходе Второй итало-эфиопской войны. Многие из переехавших туда были растафарианами.
По информации Assosiated Press, сейчас в Эфиопии живут около тысячи растафариан. Переселенцам так и не было предоставлено гражданство, что, как пишет AFP, лишило их права владения собственности, получения высшего образования и затруднило трудоустройство.