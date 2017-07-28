Эфиопия выдаст документы растаманам. Они переехали в страну из-за императора Хайле Селассие, которого считают мессией

Власти Эфиопии решили выдать удостоверения личности последователям растафарианства, которые переезжали в страну с Ямайки с середины XX века.

Удостоверения получат около тысячи растафариан, пишет Associated Press. Они смогут въезжать в страну без виз и находиться в стране без вида на жительство.

Помимо растаманов удостоверения получат эфиопские евреи, а также иностранцы, которые «много сделали для страны», заявили в МИД Эфиопии.

Как пояснил представитель МИД Мелес Алем, в Эфиопии живут три поколения растафариан, не имеющих документов ни Эфиопии, ни стран, откуда приехали они или их предки (как правило, стран Карибского бассейна).

«Долгое время им было сложно въезжать и выезжать из страны», — сказал он.