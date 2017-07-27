На аттракционе в Огайо оторвались кресла с людьми. Один человек погиб, семь ранены

The Columbus Dispatch
10:33, 27 июля 2017
Надежный источник

На ярмарке в Огайо из-за поломки аттракциона погиб один человек, еще семь получили травмы. Трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Судя по видеозаписям с ярмарки, на аттракционе, который называется «Шаровая молния», оторвался целый ряд кресел с людьми.

1 killed after ride incident at the Ohio State Fair
NBC2 News

В противопожарной службе рассказали, что погибшего мужчину подбросило в воздух, после чего он упал примерно в 15 метрах от аттракциона.

До начала ярмарки «Шаровую молнию» проверяли три или четыре раза. Никаких неисправностей обнаружено не было.

После поломки «Шаровой молнии» все аттракционы на ярмарке были закрыты.

Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться