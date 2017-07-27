Мемориальный парк у подножия Мамаева кургана в Волгограде вырубили под стоянку для ЧМ-2018

В Волгограде завершили вырубку деревьев в Мемориальном парке у подножия Мамаева кургана, на котором стоит монумент Родина-мать. О вырубке последних деревьев, посаженных жителями города в 1965 году, сообщил V1.ru.

На месте вырубленных деревьев появится парковка для посетителей стадиона, который строят к чемпионату мира по футболу 2018 года, рассказал изданию глава департамента мэрии по градостроительству и архитектуре Эдвин Петров. Также там разместят кафе и туалеты.

После ЧМ-2018, по словам Петрова, площадку укрепят и устроят выставку военной техники.

При этом агентство «Городские новости» сообщает, что работы по вырубке идут в рамках благоустройства парка и расположенной там Аллеи России. «Проект предусматривает появление парковки для посетителей и площадок для проката велосипедов, роликовых коньков», — говорится в сообщении.

Глава музея-заповедника «Сталинградская битва» Алексей Васин заявил агентству, что слова о вырубке парка, высаженного «сталинградскими вдовами», являются выдумкой «из разряда мифологии». По словам Васина, деревья в парке пришли в плачевное состояние, за ними не ухаживали. Теперь же в парке появится парковка для посетителей в том числе Мамаева кургана, добавил Васин.