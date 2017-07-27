Капитализация Facebook поднялась до 500 миллиардов долларов

Акции социальной сети Facebook на торгах 27 июля подорожали более чем на пять процентов, а капитализация компании превысила 500 миллиардов долларов. Есть только четыре компании, которые оцениваются рынком дороже: Amazon (515 миллиардов), Microsoft (573 миллиарда), Alphabet (он же Google, 664 миллиарда) и Apple (799 миллиардов).

Акции Facebook сильно выросли после публикации финансового отчета, который показал, что рост доходов от мобильной рекламы оказался больше, чем планировали аналитики. Всего выручка компании за квартал составила 9,32 миллиарда долларов, из которых около 8 миллиардов пришлось на рекламу.

Одновременно с Facebook свой отчет выпустил и Twitter. Сеть микроблогов по-прежнему испытывает проблемы с привлечением новой аудитории — в месяц ей пользуется 328 миллионов пользователей, то есть ровно столько же, сколько и кварталом ранее. В результате акции Twitter упали на 13 процентов, а общая капитализация компании сократилась до 12,5 миллиарда долларов.