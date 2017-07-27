Изготовитель айфонов откроет в США завод по производству дисплеев

The New York Times
06:02, 27 июля 2017
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Тайваньская компания Foxconn, мировой дилер по производству электроники и ее компонентов, пообещала вложить 10 миллиардов долларов в создание завода в американском штате Висконсин. Объявление было сделано 26 июля в Белом доме, где председатель совета директоров Foxconn Терри Гу встречался с президентом США Дональдом Трампом.

Новый завод будет производить плоские дисплеи для телевизоров и другой техники. Ожидается, что таким образом в Висконсине создадут не менее трех тысяч рабочих мест. По мнению губернатора штата Скотта Уокера, появление завода может создать до 22 тысяч рабочих мест.

Спасибо Foxconn за то, что вложили 10 МИЛЛИАРДОВ ДОЛЛАРОВ в создание до 13 тысяч новых рабочих мест в Висконсине! Сделано в США
Дональд Трамп

В течение 15 лет Foxconn получит налоговые льготы на 3 миллиарда долларов.

Foxconn занимается, в частности, производством большинства поставляемых на рынок телефонов iPhone от Apple. Объявление о создании завода в Висконсине состоялось на следующий день после того, как Трамп анонсировал три новых завода Apple на территории США. Имел ли он в виду в том числе завод Foxconn, неизвестно.
Как отмечает The Verge, компания Foxconn с 2014 года заявляет о возможном строительстве завода по производству дисплеев в США, чтобы сократить затраты на их перевозку из Азии.
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