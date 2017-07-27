Изготовитель айфонов откроет в США завод по производству дисплеев

Тайваньская компания Foxconn, мировой дилер по производству электроники и ее компонентов, пообещала вложить 10 миллиардов долларов в создание завода в американском штате Висконсин. Объявление было сделано 26 июля в Белом доме, где председатель совета директоров Foxconn Терри Гу встречался с президентом США Дональдом Трампом.

Новый завод будет производить плоские дисплеи для телевизоров и другой техники. Ожидается, что таким образом в Висконсине создадут не менее трех тысяч рабочих мест. По мнению губернатора штата Скотта Уокера, появление завода может создать до 22 тысяч рабочих мест.

Thank you Foxconn, for investing $10 BILLION DOLLARS with the potential for up to 13K new jobs in Wisconsin! MadeInTheUSA🇺🇸 pic.twitter.com/jJghVeb63s — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 27, 2017

В течение 15 лет Foxconn получит налоговые льготы на 3 миллиарда долларов.