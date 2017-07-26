Женщине снизили компенсацию за вред от гинекологической операции, так как «в ее возрасте секс уже не важен». ЕСПЧ признал это дискриминацией

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал Португалию выплатить компенсацию женщине Марии Мораиш, которая обвинила судебные власти страны в дискриминации на почве пола и возраста. Иск был связан с решением Высшего арбитражного суда, который снизил ей выплаты за ошибку при гинекологической операции из-за того, что в ее возрасте секс не играет большой роли.

Компенсация оказалась значительно ниже, чем требовала истица — около 5,5 тысячи евро с учетом расходов вместо 174 тысяч евро. Решение было принято голосами пяти судей; двое судей высказались против.

Как следует из документов на сайте ЕСПЧ, в 1993 году, когда Мораиш было 48 лет, у нее было диагностированное гинекологическое заболевание, требовавшее болезненного лечения.

В 1995-м году ей сделали операцию, в ходе которой, как выяснилось позже, ей повредили половой нерв. В результате у нее появились многочисленные проблемы со здоровьем — в частности, ей стало трудно ходить и сидеть, появились сильные боли, нарушилась чувствительность в области влагалища; кроме того, женщина потеряла возможность заниматься сексом.

Мария Мораиш подала иск к больнице в 2000 году, указав, в частности, что из-за последствий операции стала чувствовать себя униженной как женщина; кроме того, у нее появились симптомы депрессии и мысли о самоубийстве. В 2013-м административный суд Лиссабона присудил ей в общей сложности более 170 тысяч евро.

Спустя год Высший административный суд после апелляции со стороны больницы снизил компенсацию на 40 тысяч евро, постановив, в частности, что симптомы депрессии и сильная боль появились у женщины еще до операции. В решении также было сказано, что в момент операции ей было 50 лет и к этому моменту она родила двоих детей.

«Это возраст, когда секс не так важен, как в юности; его важность уменьшается с годами», — постановили тогда судьи.

Представители правительства Португалии утверждали, что в решении были просто неудачно подобраны слова, однако в ЕСПЧ решили, что возраст и пол истицы стал важным фактом при снижении размера компенсации.

«Представление, что сексуальность не так важна для пятидесятилетней женщины и матери двоих детей, как для кого-то более молодого <…> отражает традиционное представление о женской сексуальности как о явлении, связанным прежде всего с рождением детей и игнорирует ее физическое и психологическое значение для самореализации женщин как людей», — заявили в ЕСПЧ.