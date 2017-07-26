Задержанный в Греции россиянин управлял одной из крупнейших бирж биткоинов. Она не работает уже больше суток

Гражданин России, задержанный в Греции по подозрению в отмывании денег с помощью биткоинов, был связан с биржей биткоинов BTC-e. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Собеседники агентства называют его «ключевой фигурой», стоящей за биржей BTC-e.

О том, что задержанный отмывал деньги именно через BTC-e, также пишет греческий сайт DailyThess.

Биржа BTC-E, которую называют одной из крупнейших в России криптовалютных бирж, не работает с 25 июля. В ее твиттере сказано, что на сайте идут непредвиденные технические работы.

We are still continue to perform our unscheduled ongoing maintenance. Will keep you updated. Sorry for the inconvenience. #btce — BTC-E (@btcecom) July 25, 2017

Задержанного зовут Александр Винник, ему 38 лет. Он был задержан по запросу США, где его подозревают в управлении с 2011 года «одним из самых значимых с точки зрения электронной преступности сайтов в мире» и отмывании как минимум четырех миллиардов долларов.