Задержанный в Греции россиянин управлял одной из крупнейших бирж биткоинов. Она не работает уже больше суток

Reuters
16:21, 26 июля 2017

Гражданин России, задержанный в Греции по подозрению в отмывании денег с помощью биткоинов, был связан с биржей биткоинов BTC-e. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Собеседники агентства называют его «ключевой фигурой», стоящей за биржей BTC-e.

О том, что задержанный отмывал деньги именно через BTC-e, также пишет греческий сайт DailyThess.

Биржа BTC-E, которую называют одной из крупнейших в России криптовалютных бирж, не работает с 25 июля. В ее твиттере сказано, что на сайте идут непредвиденные технические работы.

Задержанного зовут Александр Винник, ему 38 лет. Он был задержан по запросу США, где его подозревают в управлении с 2011 года «одним из самых значимых с точки зрения электронной преступности сайтов в мире» и отмывании как минимум четырех миллиардов долларов.

О задержании в Греции россиянина, обвиняемого в США в отмывании четырех миллиардов долларов с помощью биткоинов, стало известно 26 июля. 
Биржа криптовалют BTC-e работала с 2011 года. Сайт о биткоинах Bitnovosti писал, что компанию основали российские программисты Алексей и Александр, которые якобы до этого работали в технопарке «Сколково». В 2016 году BTC-e была заблокирована в России по решению суда.
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