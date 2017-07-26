Участник следственной группы по «болотному делу» уволился из СК из-за «некомпетентности руководства»

Следователь по особо важным делам московского управления СК РФ подполковник Алексей Островидов, входивший в следственную группу по «болотному делу», подал в отставку из-за «профессиональной некомпетентности» своего начальства.

Как сообщает РБК, источники в Следственном комитете подтвердили подлинность его заявления об увольнении, фотография которого 25 июля появилась в соцсетях. Официально информацию об увольнении следователя в СК не подтвердили.

В заявлении, датированном 17 июля, Островидов пишет, что из-за некомпетентности руководства первого управления по расследованию особо важных дел не может продолжать службу. В частности, руководство управления «противодействует расследованию уголовных дел о бандитизме и убийствах» и «игнорирует требования уголовно-процессуального законодательства».

«Учитывая отсутствие предпосылок к изменению ситуации в лучшую сторону, полагаю для себя невозможным в сложившихся условиях продолжать службу в Следственном комитете Российской Федерации», — заключает подполковник юстиции.

Как пишет РБК, Островидов был одним из нескольких десятков следователей, работавших по делу о беспорядках на Болотной площади 6 мая 2012 года. По делу проходили в общей сложности более 30 человек.