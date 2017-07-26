Семья Рауля Валленберга через суд потребовала у ФСБ документы о его судьбе

Родственники шведского дипломата Рауля Валленберга, который, как считается, умер в заключении в СССР в 1947 году, подала иск к ФСБ с требованием предоставить полные и неотцензурированные документы по его делу. Об этом сообщает Associated Press.
«Многочисленные запросы к российским властям, сделанные на протяжении лет публично и частным образом мною, историками и шведскими чиновниками, не дали никаких результатов», — заявила племянница Валленберга Мари Дюпюи.
Иск подан в Мещанский суд Москвы, сообщил «Интерфаксу» адвокат Иван Павлов из объединения «Команда 29», которое представляет интересы Дюпюи в России.
«Это дело — не только возможность восстановить память о выдающемся человеке, но и сильный аргумент в борьбе за открытие архивов ФСБ и других ведомств», — сказал он.
Шведский дипломат Рауль Валленберг с 1944 года был секретарем дипломатического представительства Швеции в Будапеште. Он выдавал местным евреям шведские паспорта, препятствуя их депортации в Германию. Его деятельность коснулась, по официальным российским оценкам, как минимум 20 тысяч человек.
После вступления советских войск в Будапешт Валленберг был арестован. До 1947 года его держали в тюрьме органов госбезопасности на Лубянке. Согласно выводам, опубликованным
в 2000 году российской частью рабочей группы по выяснению судьбы Рауля Валленберга, он «умер или, скорее всего, погиб 17 июля 1947 года».
По сообщению рабочей группы, в переписке министра иностранных дел СССР Вячеслава Молотова и его заместителя Андрея Вышинского ставился вопрос о «ликвидации» Валленберга в связи с тем, что его дело «продолжает оставаться без движения». Поручить решение этого вопроса предлагалось министру госбезопасности Виктору Абакумову.
Поначалу в СССР отрицали, что Валленберг был арестован и находился на территории страны; утверждалось, что он погиб в Будапеште. В 1954 году было объявлено, что дипломат умер от инфаркта миокарда в тюрьме на Лубянке.
Родственники Рауля Валленберга добиваются от российских властей документов о его судьбе. Речь идет, в частности, о материалах его допросов на Лубянке и о протоколах допросов Виктора Абакумова, о непосредственной роли которого в убийстве дипломата идет речь в опубликованных в 2016 году дневниках первого главы КГБ Ивана Серова («Медуза» писала
о книге и о ее недостатках).
В октябре 2016 года власти Швеции официально признали
Рауля Валленберга умершим. До этого он числился пропавшим без вести.