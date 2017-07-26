Семья Рауля Валленберга через суд потребовала у ФСБ документы о его судьбе

Родственники шведского дипломата Рауля Валленберга, который, как считается, умер в заключении в СССР в 1947 году, подала иск к ФСБ с требованием предоставить полные и неотцензурированные документы по его делу. Об этом сообщает Associated Press.

«Многочисленные запросы к российским властям, сделанные на протяжении лет публично и частным образом мною, историками и шведскими чиновниками, не дали никаких результатов», — заявила племянница Валленберга Мари Дюпюи.

Иск подан в Мещанский суд Москвы, сообщил «Интерфаксу» адвокат Иван Павлов из объединения «Команда 29», которое представляет интересы Дюпюи в России.

«Это дело — не только возможность восстановить память о выдающемся человеке, но и сильный аргумент в борьбе за открытие архивов ФСБ и других ведомств», — сказал он.