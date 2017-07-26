Ространснадзор признал московские электрички опасными

Проведенная Ространснадзором проверка показала, что проезд на московских электричках может быть опасным. Как сообщает газета «Коммерсант» со ссылкой на источник, знакомый с материалами проверки, выявлены многочисленные технические и технологические нарушения в работе электропоездов, в том числе тормозных и противопожарных систем.

Проверка проходила на московских вокзалах, а также в депо Перерва, Домодедово, Апрелевка, Нахабино и Лобня. В частности, выяснилось, что поезда только формально проходили ремонт: работы проводились некачественно, но акты о прохождении ремонта были подписаны.