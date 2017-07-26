Ространснадзор признал московские электрички опасными
Проведенная Ространснадзором проверка показала, что проезд на московских электричках может быть опасным. Как сообщает газета «Коммерсант» со ссылкой на источник, знакомый с материалами проверки, выявлены многочисленные технические и технологические нарушения в работе электропоездов, в том числе тормозных и противопожарных систем.
Проверка проходила на московских вокзалах, а также в депо Перерва, Домодедово, Апрелевка, Нахабино и Лобня. В частности, выяснилось, что поезда только формально проходили ремонт: работы проводились некачественно, но акты о прохождении ремонта были подписаны.
По итогам проверки весь подвижной состав, прошедший ремонт, потенциально может быть отставлен, могут быть закрыты пути моторвагонных депо и запрещены ремонты. Сама служба по итогам проверки выдала предписание, в котором говорится о закрытии ремонта только в моторвагонном депо Перерва.