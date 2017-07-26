Омбудсмен Москалькова: женщин ущемляют в праве служить солдатами

«Может быть, не все меня поддержат, но я считаю, что девчонки у нас ущемлены в праве служить срочную службу солдатом, их не берут. Это неправильно», — заявила Москалькова.

Москалькова отметила, что получает обращения от девушек, которые хотят быть летчиками. «А в летное училище девчонок не берут», — уточнила омбудсмен.

По российскому законодательству женщины не проходят срочную службу в армии, но могут подписать контракт с министерством обороны. При этом их допускают до службы только по ограниченному списку военных специальностей.

В армию берут женщин в возрасте от 18 до 40 лет с образованием не ниже среднего. Для заключения контракта необходимо пройти медкомиссию и психологическое тестирование, а также сдать нормативы по физической подготовке.