Минобрнауки потребовало от МИФИ вернуть грант. Вуз собирается сэкономить на зарплатах

Министерство образования и науки России потребовало от МИФИ вернуть грант в размере 22,5 миллиона рублей, выделенный на создание лаборатории электромагнитных методов производства новых материалов. Как сообщает газета «Коммерсант», с таким требованием министерство выступило впервые за всю историю программы грантов, запущенной в 2010 году.

Несколько сотрудников МИФИ рассказали газете, что их предупредили о возможном сокращении надбавок к зарплате: сэкономленные таким образом деньги пойдут на возврат гранта.

Заявку на грант подавали ученые Евгений Григорьев и Евгений Олевский совместно с МИФИ. На 2011–2013 годы правительство выделило на создание лаборатории 150 миллионов рублей. Ученые успешно отчитались о выполнении условий гранта и заключили дополнительное соглашение о выделении еще 22,5 миллиона рублей из бюджета. Такую же сумму обязался выделить МИФИ.

Григорьев рассказал «Коммерсанту», что вуз не стал перечислять деньги. При этом по условиям соглашения, если МИФИ не предоставляет финансирования, он обязан вернуть правительственный грант.

Из-за нехватки денег ученые частично приостановили работу, а Евгений Олевский, будучи гражданином США, уехал в Америку, не проработав в России положенного по договору срока. Затем у него закончилась российская виза.

По словам Григорьева, со временем ученые смогли самостоятельно выполнить условие о выплате вузом 22,5 миллионов рублей. Они получили грант от государственного Российского научного фонда и договорились с другой кафедрой о вузовском софинансировании.

В конце 2016 года ученые отчитались об очередном этапе работы, при этом независимые эксперты дали положительное заключение. Однако министерский совет по грантам в апреле 2017 года признал проект нерезультативным на том основании, что Олевский не выполнил обязательств по личному присутствию в вузе.

«Когда зарубежный ученый едет в нашу страну, он должен понимать, что несет ответственность за полученные средства», — заявили в Минобрнауки.

Руководство МИФИ распорядилось заблокировать все счета лаборатории, а Григорьев был снят с должности ее руководителя.