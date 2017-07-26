Apple запустила в России программу обмена старых iPhone на новые с доплатой

Компания Apple запустила в России бессрочную программу trade-in, по условиям которой старые телефоны iPhone можно обменять на новые с доплатой. Программа не распространяется на компьютеры и планшеты Apple.

Партнерами Apple по trade-in стали сети «Связной», «М.видео» и re:Store. В «Связном» газете «Ведомости» сообщили, что программа уже запущена: обменять старый телефон на новый с доплатой пока можно в 100 торговых точках сети. В августе такая возможность появится во всех магазинах «Связной». По словам представителя компании, программа будет бессрочной.

Сеть re:Store также начала обмен телефонов, но пока планируется продолжать программу только до середины августа 2017 года. Потом она может стать бессрочной. В «М.видео» сообщили, что компания согласовывает условия программы с Apple.

Обменять на новые можно модели от iPhone 4 и старше в хорошем состоянии. В re:Store сообщили, что размер скидки на новый телефон может составить до 30 процентов.