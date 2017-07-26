Активиста оштрафовали за «пропаганду вегетарианства и нетрадиционной ориентации» на первомайском шествии

Тверской суд Москвы оштрафовал на 15 тысяч рублей активиста Ростислава Чеботарева, который 1 мая 2017 года вышел на демонстрацию с плакатом «Ни в какой эксплуатации нет необходимости — становись веганом». Штраф выписан по административной статье о нарушении порядка проведения митингов.

Чеботарева защищала адвокат правозащитного проекта «Открытой России» Ольга Димитрогло. По ее словам, в решении суда говорится, что активисты «нарушили регламент проведения шествия, а именно демонстрировали плакаты и символику за сохранение животного мира, ведя пропаганду вегетарианства и нетрадиционной ориентации».