Активиста оштрафовали за «пропаганду вегетарианства и нетрадиционной ориентации» на первомайском шествии

Открытая Россия
12:01, 26 июля 2017
Надежный источник

Тверской суд Москвы оштрафовал на 15 тысяч рублей активиста Ростислава Чеботарева, который 1 мая 2017 года вышел на демонстрацию с плакатом «Ни в какой эксплуатации нет необходимости — становись веганом». Штраф выписан по административной статье о нарушении порядка проведения митингов.

Чеботарева защищала адвокат правозащитного проекта «Открытой России» Ольга Димитрогло. По ее словам, в решении суда говорится, что активисты «нарушили регламент проведения шествия, а именно демонстрировали плакаты и символику за сохранение животного мира, ведя пропаганду вегетарианства и нетрадиционной ориентации».

Димитрогло считает, что реальный состав правонарушения в действиях Чеботарева отсутствует. «Активисты были досмотрены дважды — на рамках металлоискателей и дружинниками КПРФ. Их допустили к шествию, противоправных действий они не совершали», — рассказала она.

Открытая Россия
На демонстрации 1 мая 2017 года в Москве веганы присоединились к колонне КПРФ. Издание «ОВД-Инфо» сообщало о задержании 19 человек на этой акции. Полицейские утверждают, что начали задерживать демонстрантов, когда кто-то развернул в колонне радужные флаги. В июне трое из задержанных были оштрафованы на 15 тысяч рублей каждый.
Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться