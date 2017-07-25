Создатель «Симпсонов» выпустит мультсериал на Netflix

На стриминговом сервисе Netflix в 2018 году выйдет анимационный комедийный сериал создателя «Симпсонов» Мэтта Грейнинга. Об этом сообщает Deadline.

Сериал будет называться Disenchantment («Разочарование»). Он будет состоять как минимум из двух сезонов по десять серий в каждом.

Действие «Разочарования» будет происходит в сказочном королевстве Дримланд (Dreamland, «царство грез»), а главными героями будут «молодая пьющая принцесса Бин, ее склочный друг-эльф Эльфо и ее личный демон Люси». Их озвучат актеры и комики Эбби Джейкобсон, Нат Факсон и Эрик Андре.

«В конечном счете „Разочарование“ будет про жизнь и смерть, любовь и секс и как продолжать смеяться в мире, полном страдания и идиотов — вопреки тому, что говорят старшие, волшебники и прочие козлы», — рассказал Грейнинг.