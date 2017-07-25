Шахтеры подали в суд на главу ВЦИОМ за сравнение протестующих с дерьмом

В Останкинский суд Москвы поступил иск о защите чести и достоинства против главы ВЦИОМ Валерия Федорова. Иск подали шахтеры из Гуково и глава Центра экономических и политических реформ Николай Миронов, пишет РБК со ссылкой на текст жалобы.

Поводом для иска стало июньское интервью Федорова «Дождю», в котором главу ВЦИОМ спросили его мнение о фразе ведущего Владимира Соловьева, назвавшего протестующих оппозиционеров «двумя процентами дерьма».

В ответ Федоров заявил, что «дерьма гораздо больше», порядка 15 процентов. «Это люди, у которых нет любви к нашей родине, это люди, у которых нет желания сделать ее лучше, это люди, которые готовы всегда критиковать, протестовать, по поводу и без повода, касается их или нет. Вот я считаю, что таких людей гораздо больше. Это плохо», — добавил глава ВЦИОМ.

Инициативная группа шахтеров посчитала, что слова Федорова «отражают типичное отношение российской власти к своим оппонентам, символизируют ее отказ от диалога». Такое наименование протестующих они назвали оскорбительным и потребовали от Федорова извинений.

Техническим соответчиком по иску выступает телеканал «Дождь», который истцы просят опубликовать опровержения Федорова на сайте в случае победы в суде.

Во ВЦИОМ иск комментировать отказались до получения документов из суда.