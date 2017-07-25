Объявлена дата выхода нового фильма про Джеймса Бонда

Новый фильм про агента 007 Джеймса Бонда выйдет на экраны 8 ноября 2019 года. Об этом совместно объявили компании EON Productions и Metro-Goldwyn-Mayer.

Кто станет режиссером картины и кто сыграет в ней главную роль, в заявлении не говорится. Газета The New York Times сообщает со ссылкой на неназванные источники, что Бонда вновь сыграет Дэниэл Крэйг. Ранее актер говорил, что не намерен более сниматься в роли агента 007.

Новый фильм станет 25-й картиной франшизы о Джеймсе Бонде.