Объявлена дата выхода нового фильма про Джеймса Бонда
Новый фильм про агента 007 Джеймса Бонда выйдет на экраны 8 ноября 2019 года. Об этом совместно объявили компании EON Productions и Metro-Goldwyn-Mayer.
Кто станет режиссером картины и кто сыграет в ней главную роль, в заявлении не говорится. Газета The New York Times сообщает со ссылкой на неназванные источники, что Бонда вновь сыграет Дэниэл Крэйг. Ранее актер говорил, что не намерен более сниматься в роли агента 007.
Новый фильм станет 25-й картиной франшизы о Джеймсе Бонде.
Дэниэл Крэйг снимается в роли Джейма Бонда с 2006 года. Он сыграл в четырех фильмах франшизы — «Казино „Рояль“», «Квант милосердия», «007: Координаты „Скайфолл“» и «007: Спектр». Последний из них вышел на экраны в 2015 году.