Национальный архив США опубликовал показания перебежчика из КГБ по делу об убийстве Джона Кеннеди

Национальный архив США
05:38, 25 июля 2017
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Национальный архив США начал публикацию пакета документов, касающихся расследования убийства президента Джона Кеннеди. 24 июля в открытый доступ выложили 3810 документов, 441 из которых ранее был полностью засекречен, а остальные публиковались в отредактированном виде.

В числе опубликованных материалов — 17 аудиофайлов с записями допросов офицера КГБ Юрия Носенко, который бежал из Советского Союза в США в 1964 году. Носенко утверждал, что занимался делом Ли Харви Освальда, когда тот находился в СССР. Допросы Носенко прошли в январе, феврале и июле 1964 года.

Документы опубликованы в соответствии с законом от 1992 года, который предписывает рассекретить все материалы об убийстве Джона Кеннеди в 25-летний срок.

Джон Кеннеди был убит 22 ноября 1963 года в Далласе. Участники официального расследования пришли к выводу, что президента застрелил бывший морской пехотинец Ли Харви Освальд, действовавший в одиночку. Через два дня после покушения на Кеннеди Освальд также был застрелен.
Сторонники альтернативных версий считают, что Кеннеди убили в результате заговора с участием американских спецслужб.
Ли Харви Освальд в 1959–1962 годах жил в Советском Союзе.
Юрий Носенко работал в советских органах безопасности в 1953–1964 годах. После побега в США он сотрудничал с ЦРУ.
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