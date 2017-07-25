Национальный архив США опубликовал показания перебежчика из КГБ по делу об убийстве Джона Кеннеди

Национальный архив США начал публикацию пакета документов, касающихся расследования убийства президента Джона Кеннеди. 24 июля в открытый доступ выложили 3810 документов, 441 из которых ранее был полностью засекречен, а остальные публиковались в отредактированном виде.

В числе опубликованных материалов — 17 аудиофайлов с записями допросов офицера КГБ Юрия Носенко, который бежал из Советского Союза в США в 1964 году. Носенко утверждал, что занимался делом Ли Харви Освальда, когда тот находился в СССР. Допросы Носенко прошли в январе, феврале и июле 1964 года.

Документы опубликованы в соответствии с законом от 1992 года, который предписывает рассекретить все материалы об убийстве Джона Кеннеди в 25-летний срок.