Хоккеиста «Ак Барса» Даниса Зарипова дисквалифицировали на два года за допинг
Нападающий хоккейного клуба «Ак Барс» Данис Зарипов отстранен на два года от участия в соревнованиях из-за применения допинга. Об этом сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на пресс-службу Континентальной хоккейной лиги.
В пресс-службе КХЛ отмечают, что на одном из допинг-контролей в завершившемся сезоне в анализах Зарипова были обнаружены вещества, относящиеся к классу стимуляторов и диуретиков и маскирующих агентов.
Помимо Зарипова, на допинге попались защитник «Адмирала» Андрей Конев и защитник «Медвешчака» Дерек Смит. Смит отстранен до сентября 2018 года, Конев — до октября 2017-го.
Допинг-контроль в чемпионате КХЛ сезона-2016/2017 проводился совместно с Международной федерацией хоккея (IIHF) и WADA, с привлечением антидопингового подразделения конвента SportAccord — DFSU (Doping Free Sport Unit), нескольких международных агентств по сбору допинг-проб и антидопинговых лабораторий, аккредитованных WADA.