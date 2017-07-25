Хоккеиста «Ак Барса» Даниса Зарипова дисквалифицировали на два года за допинг

Нападающий хоккейного клуба «Ак Барс» Данис Зарипов отстранен на два года от участия в соревнованиях из-за применения допинга. Об этом сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на пресс-службу Континентальной хоккейной лиги.

В пресс-службе КХЛ отмечают, что на одном из допинг-контролей в завершившемся сезоне в анализах Зарипова были обнаружены вещества, относящиеся к классу стимуляторов и диуретиков и маскирующих агентов.

Помимо Зарипова, на допинге попались защитник «Адмирала» Андрей Конев и защитник «Медвешчака» Дерек Смит. Смит отстранен до сентября 2018 года, Конев — до октября 2017-го.