Американская компания вживит сотрудникам микрочипы

Американская технологическая компания Three Square Market собирается вживить сотрудникам микрочипы, с помощью которых они смогут открывать в офисе двери, включать компьютеры и покупать еду в автомате. Глава компании Тодд Уэстби заявил CNBC, что Three Square Market первой в США решила использовать такую технологию.

Микрочип размером с рисовое зерно будут имплантировать в кисть руки между большим и указательным пальцами. Чипировать сотрудников собираются исключительно на добровольной основе. Вице-президент Three Square Market Тони Данна сообщил BBC News, что 50 из 85 сотрудников головного офиса компании уже дали свое согласие.

Руководители Three Square Market заверили, что не собираются следить за сотрудниками. Чип действует на расстоянии не более 15 сантиметров от считывающего устройства.