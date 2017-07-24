Валерий Карпин ушел с «Матч ТВ»

Р-Спорт
13:56, 24 июля 2017
Требует подтверждения

Бывший главный тренер московского «Спартака» Валерий Карпин прекратил работу на «Матч ТВ», где он был главным редактором футбольных трансляций. Об этом «Р-Спорт» сообщает со ссылкой на несколько источников.

Сам Карпин не подтвердил и не опроверг эту информацию, посоветовав обращаться к топ-менеджменту «Матч ТВ».

Помимо руководства футбольными трансляциями, Карпин вел на «Матч ТВ» собственную передачу — «Тотальный разбор с Валерием Карпиным». По данным Sports.Ru, уход Карпина связан с тем, что последний «Тотальный разбор» не вышел в эфир. Почему именно это произошло, неясно.

«Для всех в редакции эта новость стала шоком, ничего не предвещало такого поворота. Что будет с его программой на канале не совсем понятно, не исключено, что она будет закрыта, хотя могут просто поменять ведущего», — рассказал собеседник.

Р-Спорт
Слухи о том, что Валерий Карпин может уйти с «Матч ТВ», появились в июне, когда об этом заявил комментатор Кирилл Дементьев. По его словам, генеральный продюсер телеканала Тина Канделаки активно лоббировала назначение Карпина главным тренером тульского «Арсенала». Он отмечал, что таким образом в «Матч ТВ» хотели избавиться от слишком большой зарплаты Карпина — по данным других источников, она составляет около двух миллионов рублей в месяц.
С «Матч ТВ» за последнее время ушли несколько комментаторов и журналистов. В мае в интернете была опубликована запись не предназначавшегося для прессы разговора комментаторов Геннадия Орлова, Кирилла Дементьева и Алексея Андронова, на которой слышно, как Орлов резко раскритиковал руководство канала за «банкротство». Сам комментатор назвал запись фальшивой.

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