Валерий Карпин ушел с «Матч ТВ»

Бывший главный тренер московского «Спартака» Валерий Карпин прекратил работу на «Матч ТВ», где он был главным редактором футбольных трансляций. Об этом «Р-Спорт» сообщает со ссылкой на несколько источников.

Сам Карпин не подтвердил и не опроверг эту информацию, посоветовав обращаться к топ-менеджменту «Матч ТВ».

Помимо руководства футбольными трансляциями, Карпин вел на «Матч ТВ» собственную передачу — «Тотальный разбор с Валерием Карпиным». По данным Sports.Ru, уход Карпина связан с тем, что последний «Тотальный разбор» не вышел в эфир. Почему именно это произошло, неясно.