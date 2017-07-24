Преступник напал с бензопилой на людей в швейцарском городе Шаффхаузен
В швейцарском городе Шаффхаузен преступник напал на людей с бензопилой. По данным полиции, пять человек получили ранения, двое из них — тяжелые.
Полиция заявила, что не считает нападение террористическим актом.
Поправка. Первоначально в новости говорилось, что преступник напал на людей на улице. Позднее полиция уточнила, что нападение было совершено в одном из домов.
Преступник пока остается на свободе. Его личность установлена, но полиция не называет его имени.
Часть старого города, где произошло нападение, оцеплена. В центре Шаффхаузена закрыты магазины.
Five reported injured in ongoing #Schaffhausen security situation https://t.co/CskTBueI64— swissinfo.ch (@swissinfo_en) July 24, 2017