Преступник напал с бензопилой на людей в швейцарском городе Шаффхаузен

В швейцарском городе Шаффхаузен преступник напал на людей с бензопилой. По данным полиции, пять человек получили ранения, двое из них — тяжелые.

Полиция заявила, что не считает нападение террористическим актом.

Поправка. Первоначально в новости говорилось, что преступник напал на людей на улице. Позднее полиция уточнила, что нападение было совершено в одном из домов.

Преступник пока остается на свободе. Его личность установлена, но полиция не называет его имени.

Часть старого города, где произошло нападение, оцеплена. В центре Шаффхаузена закрыты магазины.