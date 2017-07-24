«Мегафон»: отменить российский роуминг за две недели невозможно

Отменить внутрироссийский роуминг за две недели невозможно, заявила операционный директор «Мегафона» Анна Серебрянникова.

Она заметила, что «ФАС заняла такую жесткую позицию и выдала операторам предупреждение в ультимативной форме». Серебрянникова добавила, что компания готова встретиться с ведомством в суде по поводу претензий из-за неисполнения требований об отмене роуминга.

Потери оператора из-за отмены роуминга Серебрянникова оценила в несколько миллиардов рублей, возместить которые нечем. Она добавила, что другие операторы находятся в такой же ситуации, но совместный иск подать не готовы.