«Мегафон»: отменить российский роуминг за две недели невозможно

ТАСС
08:29, 24 июля 2017
Надежный источник

Отменить внутрироссийский роуминг за две недели невозможно, заявила операционный директор «Мегафона» Анна Серебрянникова.

Она заметила, что «ФАС заняла такую жесткую позицию и выдала операторам предупреждение в ультимативной форме». Серебрянникова добавила, что компания готова встретиться с ведомством в суде по поводу претензий из-за неисполнения требований об отмене роуминга.

Потери оператора из-за отмены роуминга Серебрянникова оценила в несколько миллиардов рублей, возместить которые нечем. Она добавила, что другие операторы находятся в такой же ситуации, но совместный иск подать не готовы.

«Мы недоумеваем, почему ФАС заняла такую жесткую позицию и выдала операторам предупреждение в ультимативной форме. Считаем, что исполнение этого предупреждения невозможно в установленные сроки. В случае, если у ФАС возникнут вопросы в адрес нашей компании, мы готовы обсуждать их в судебном порядке», — прокомментировала ситуацию операционный директор «Мегафона».

ТАСС
17 июля Федеральная антимонопольная служба объявила, что роуминг между российскими регионами должен быть отменен в двухнедельный срок. Ведомство пригрозило сотовым операторам взысканием необоснованно полученной выгоды.
Против резких мер по отмене роуминга уже выступило Минкомсвязи, которое призвало ФАС и операторов провести переговоры.

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