Единорос предложил считать взяткой любую услугу или неправомерное преимущество

В Госдуму внесен законопроект, который расширяет понятие взятки в Уголовном кодексе. Документ подготовил единорос Анатолий Выборный.

Сейчас под взяткой понимаются деньги, ценные бумаги, имущество или услуги имущественного характера, а также передача имущественных прав. Выборный предлагает считать взяткой любые услуги, даже те, которые нельзя оценить материально.

Помимо этого взяткой, по замыслу Выборного, должно считаться предоставление неправомерного преимущества. Он также предложил ввести уголовную ответственность за подкуп третейского судьи, в том числе иностранного.

В пояснительной записке к законопроекту сказано, что он подготовлен по рекомендациям Группы государств по борьбе с коррупцией. Законопроект уже поддержали Верховный суд и Генпрокуратура.