В Воронеже активиста избили битами прямо у него дома

В Воронеже избили активиста Станислава Егорова. Как рассказал он сам «ОВД-Инфо», около четырех утра к нему в дом, выбив дверь, ворвались три человек и стали избивать его битой.

Станислав Егоров находится в больнице. У него диагностировали переломы носа, челюсти и ноги.

Даже в 4утра после удара битой по носу, сон как рукой снимает технологии ПУТИНИЗМА pic.twitter.com/me9ZAxqBKg — Станислав Егоров (@Rezervaciy) July 23, 2017

Никого из нападавших Егоров не узнал. Он предполагает, что нападение связано с тем, что он расследует нарушения ТСЖ при капитальном ремонте.