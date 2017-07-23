В Воронеже активиста избили битами прямо у него дома
В Воронеже избили активиста Станислава Егорова. Как рассказал он сам «ОВД-Инфо», около четырех утра к нему в дом, выбив дверь, ворвались три человек и стали избивать его битой.
Станислав Егоров находится в больнице. У него диагностировали переломы носа, челюсти и ноги.
Даже в 4утра после удара битой по носу, сон как рукой снимает технологии ПУТИНИЗМА pic.twitter.com/me9ZAxqBKg— Станислав Егоров (@Rezervaciy) July 23, 2017
Никого из нападавших Егоров не узнал. Он предполагает, что нападение связано с тем, что он расследует нарушения ТСЖ при капитальном ремонте.
Станислав Егоров, судя по твиттеру, последнее время устраивает в Воронеже одиночные пикеты. На одном фото он стоит с плакатом «Кремляди — это террор», на другом — с призывом смотреть не федеральное ТВ, а программу «Кактус», которую делает Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального.