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В Ростове-на-Дону рыбак на берегу реки нашел вскрытые упаковки от посылок «Почты России»

Meduza
12:37, 23 июля 2017

В Ростове-на-Дону рыбак Антон Куренков обнаружил на берегу реки вскрытые упаковки от посылок. В опубликованном видео он рассказывает, что жители города и области не получили планшет и другую технику.

В числе прочего, он обнаружил упаковку от посылки, отправленную на имя его приятеля. Проверив трекинговый номер, он выяснил, что посылка покинула сортировочный центр в Ростове-на-Дону, но до отделения не дошла.

Как Почта России грабит людей.
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В твиттере «Почты России» говорится, что организация начала проверку.

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